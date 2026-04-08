６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯まで１１日で、あと２か月となる。連載「世界一の景色へ」の第３回では、森保ジャパンの守護神・ＧＫ鈴木彩艶（２３）＝イタリア１部パルマ＝の原点に迫る。Ｊ１浦和の育成組織にあたる浦和ジュニアから同ユース在籍時にコーチを務めた工藤輝央氏（４６）＝現ＷＥリーグ三菱重工浦和スポーツダイレクター＝が取材に応じ、当時の思い出や、突き抜けていた“２つの資質”につ