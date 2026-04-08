◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日２０時１０分発走、川崎競馬場・ダート２１００メートル）第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１は８日、川崎競馬場で全国の強豪１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が２１００メートルを争う。伝統の一戦の主役を務めるのは昨年２着のディクテオン。昨年の東京大賞典優勝馬が、地方競馬最高額タイとなる１着賞金１億円獲得を狙う。ディクテオンは昨年春から大井所属となって素質が開花。韓国