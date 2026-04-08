ＴＯＫＹＯＦＭは８日、主催する新たな音楽イベント「ＣＣ（Ｃｕｌｔｕｒａｌ×Ｃｒｏｓｓｒｏａｄｓ）」（５月３１日、東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＲＯＰＰＯＮＧＩ）で開催することを発表した。昨年１１月にデビューした６人組グループ「ＴｈｅＲｉｇｈｔＬｉｇｈｔ（ザ・ライトライト）」、俳優で歌手の藤原大祐、１月に初アルバムをリリースしたシンガー・ソングライターのレイニ、ＳＮＳ総フォロワー数１５０万人