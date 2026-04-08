女優の有村架純がこのほど、都内で行われたＴＢＳ系連続ドラマ「ＧＩＦＴ」（１２日スタート、日曜・後９時）のスペシャル舞台あいさつに出席した。パラスポーツの車いすラグビーを舞台に、宇宙物理学者の大学准教授（堤真一）が弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら自身の難問にも向き合い、仲間、家族の大切さを知っていくストーリー。有村は記者役。試合シーンの撮影も多く、選手役キャストの成長を間近で