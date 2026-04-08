俳優の山田裕貴がこのほど、都内で行われたＴＢＳ系連続ドラマ「ＧＩＦＴ」（１２日スタート、日曜・後９時）のスペシャル舞台あいさつに出席した。パラスポーツの車いすラグビーを舞台に、宇宙物理学者の大学准教授（堤）が弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら自身の難問にも向き合い、仲間、家族の大切さを知っていくストーリー。山田は選手役。「早い人で去年の８月の中盤ぐらいから練習して、僕も１０月