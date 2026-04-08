俳優の堤真一がこのほど、都内で主演するＴＢＳ系連続ドラマ「ＧＩＦＴ」（１２日スタート、日曜・後９時）のスペシャル舞台あいさつに出席した。パラスポーツの車いすラグビーを舞台に、宇宙物理学者の大学准教授（堤）が弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら自身の難問にも向き合い、仲間、家族の大切さを知っていくストーリー。新たな挑戦で「撮影の時はもちろん一生懸命やるけど、正直どういう風に映像にな