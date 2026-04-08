☆ソフトバンク―西武（１８：００・みずほペイペイドーム）首位のソフトバンクは初戦を落とし、開幕４カード連続勝ち越しへ負けられない一戦で、台湾出身の徐若熙が来日２登板目を迎える。１日の楽天戦（楽天モバイル）は６回３安打無失点の好投で初登板勝利をつかんだ。台湾出身投手の来日初登板勝利は１５年の郭俊麟（西武）以来１１年ぶり６人目。今度は初登板勝利から２戦２勝を狙う。台湾出身投手で初登板勝利を挙げた６