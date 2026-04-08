ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・宮近海斗（２８）が、１７日スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜・後１０時）で若手刑事役を演じる。２週連続インタビュー前編では、話題作に立て続けに出演する俳優業への思いや、アイドルとしてステージで表現する上で「それぞれがステージの主人公であるべき」という信念を語った。高いダンススキルと、７人が無二の個性を発揮する「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」のリーダーが、