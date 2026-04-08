◆米大リーグブルージェイズ１―３ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・山本由伸投手（２７）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発。昨季“伝説”をつくったトロントで、今季最長となる６回０／３を５安打１失点。同最多の９７球で６三振を奪い、今季２勝目を挙げた。最速は９６・９マイル（約１５５・９キロ）を計測した。これで３試合連続のクオリティースタート（ＱＳ