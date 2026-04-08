交際中の元ＡＫＢメンバーとイケメン格闘家がデート姿を公開した。８日までにインスタグラムで「浅草カップルデート」を投稿したのは、元ＡＫＢ４８永尾まりやとの真剣交際を宣言したプロキックボクサー白鳥大珠（たいじゅ）。２人で腕を組んで歩き、食べ歩きを満喫するなどラブラブな様子を惜しげもなく披露。フォロワーは「美男美女」「推しカップルすぎます」「お似合いすぎて２人ともデレデレしてて見てるこっちもにやけ