京都府南丹市で小学6年の男子児童が行方不明になって16日。きょうも捜索が続く中、小学校は新学期を迎え、児童は地域のボランティアらが見守る中、登校しました。行方不明の児童が通う南丹市立園部小学校は、きょうが始業式です。通学路には警察官やボランティアらが立ち、児童らが登校する様子を見守りました。見守り活動に参加した女性「新学年になるので、いろんな気持ちの子がいると思うので、少しでも不安が取り除けたらなと