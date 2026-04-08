今年2月の「実質賃金」が2か月連続のプラスとなりました。厚生労働省によりますと、基本給や残業代などを合わせた働く人1人あたりの今年2月の現金給与総額は29万8341円で、前の年の同じ月から3.3%増え、50か月連続の上昇となりました。基本給などの「所定内給与」も、前の年の同じ月から3.3%増え、2か月連続で1992年以来の高い伸び率となっています。その結果、物価の変動を反映した今年2月の「実質賃金」は、前の年の同じ月と比べ