政府のインテリジェンス機能の司令塔となる「国家情報会議」を創設する法案がきょう午後、委員会で審議入りします。「国家情報会議」の創設法案は政府の意思決定を支える情報収集・分析機能の強化に向けたもので、総理を議長とし、▼安全保障やテロなどに関わる重要情報や▼外国勢力による情報活動への対処などの基本方針を定めます。また、事務局として「国家情報局」を設置し、警察庁や防衛省など国の安全保障に関わる役所の司令