きのう、川崎市の工場でクレーンの解体作業中に作業員5人が転落し、3人が死亡した事故。事故当時、転落した5人がクレーンに取り付けられた「おもり」の上にいたとみられることが新たにわかりました。【写真を見る】川崎市のJFEスチール工場5人転落全員がクレーンの「おもり」上にいたか3人死亡、1人が行方不明警察は業務上過失致死傷も視野に捜査この事故はきのう川崎市川崎区のJFEスチールの工場で、クレーンの解体工事を行