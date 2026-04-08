ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGO（48）が8日、自身のブログを更新し、同日に48歳の誕生日を迎えたことを報告した。手書きのイラストとともに近況や今後の抱負をつづり、ファンへ感謝を伝えた。【写真】DAIGOが描いた愛らしい手書きのキャラクターDAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO ME!」と題した投稿で「48歳になりました！」と報告。「アラフィフというかフィフ見えてきました」とユーモアを交えつつ、「いつも