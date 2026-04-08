トランプ大統領が2週間の攻撃停止に踏み切った背景は何があるのでしょうか。ワシントンから中継です。トランプ大統領は攻撃停止の発表直前まで「イランがこれまでに経験したことのないような攻撃が行われることになる」と述べるなど、強硬な姿勢を示していました。一転して攻撃停止に踏み切った背景には、国民のイラン攻撃への支持の低下と、仲介国の強い働きかけがあったとみられます。7日に発表された最新の世論調査では、イラン