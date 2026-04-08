見事にシンクロする2匹の柴犬の動きが、SNSで話題となっている。【映像】動きがシンクロする様子（実際の映像）顔や目の動きがシンクロする柴犬の小太郎くん（7歳）と凛太郎くん（5歳）。最後はグイっと口角をあげて、そっくりな笑顔を見せてくれた。「シンクロ笑顔最高か！」と、飼い主も喜んでいる。2匹が夢中になって目で追っているのはオヤツ。飼い主（@kotaro