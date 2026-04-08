タレント松本明子（59）が、7日放送の日本テレビ系「春のさんま御殿3時間SP」（午後7時）に出演。溺愛する長男の“初告白”に絶句した。松本は「最強2世の親子参観」のパートに長男の会社員、平井龍聖さん（24）と出演。1人息子の龍聖さんについて「私はかわいくてかわいくて、なめながら育てたんです」と溺愛ぶりを語り、息子が反抗期を迎えてからも「どうしてもスキンシップがしたくて。息子が寝静まった部屋に忍び込んで、寝て