イラン情勢を受け、金融市場にはひとまず安心感が広がっています。平均株価は一時、2800円以上値上がりしました。トランプ大統領の発言に翻弄され続けてきた市場ですが、再び株を買う勢いが強まっています。きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、2800円以上大幅に値上がりし、およそ1か月ぶりに5万6000円台を回復しました。「買いが買いを呼ぶ」展開です。イランへの攻撃を2週間停止するとの情報などを受け、原油の先物価格