多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが、美容ブランド・ReFaのヘアケアカテゴリー「ReFa MUSE」に就任した。新プロジェクト『ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO』を始動し、洗練された存在感を発信していく。【写真】さまざまなアイウェアを着用！かわいいが詰まったMISAMO起用にあたり、「MISAMOの3人の洗練されたたたずまいと、常に新しい魅力を発信し続ける