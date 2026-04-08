俳優山田裕貴（35）が都内で、出演するTBS系日曜劇場「GIFT」（4月12日スタート、日曜午後9時）の第1話プレミア試写＆スペシャル舞台あいさつに登壇した。車いすラグビーを舞台に仲間や家族の大切さ、愛を知っていく絆と再生の物語。山田は車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」に所属する、輝きを失った孤高のエース・宮下涼を演じた。選手役のキャスト陣は昨夏から車いすラグビーの練習を始めた。「僕は10月に合流して、