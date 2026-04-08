韓国軍は北朝鮮が8日朝、日本海に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が8日午前8時50分ごろ、北朝鮮東部の元山周辺から日本海に向けて、短距離弾道ミサイル数発を発射しました。ミサイルはおよそ240キロ飛んだということです。複数の日本政府関係者によりますと、現時点で日本の安全に影響はないということです。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは先月14日以来です。一方、韓