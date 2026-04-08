堤真一（61）が都内で、主演するTBS系日曜劇場「GIFT」（4月12日スタート、日曜午後9時）の第1話プレミア試写＆スペシャル舞台あいさつに登壇した。車いすラグビーを舞台に仲間や家族の大切さ、愛を知っていく絆と再生の物語。ひょんなことから車いすラグビーに出合い、弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることになる孤独な天才宇宙物理学者、伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる。第1話の完成版を見た堤は「僕もどういうふうに