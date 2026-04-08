モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、幼少期に撮影した母・京子さんとのプリントシールを披露し、反響が寄せられている。【映像】母と幼少期に撮影したプリや現在の2ショットみちょぱは2022年10月、タレントの大倉士門と結婚し、2026年2月に第1子の妊娠を報告。これまで自身のSNSで、家族との仲むつまじい様子を発信し、大倉や母・京子の誕生日をお祝いする様子や映画館での親子ショットを披露。「姉妹かと思いま