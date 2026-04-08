女優の有村架純（33）が都内で、出演するTBS系日曜劇場「GIFT」（4月12日スタート、日曜午後9時）の第1話プレミア試写＆スペシャル舞台あいさつに登壇した。車いすラグビーを舞台に仲間や家族の大切さ、愛を知っていく絆と再生の物語。取材を通して車いすラグビーや弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることになる雑誌記者の霧山人香（ひとか）を演じる。選手役には山田裕貴（35）らがキャスティングされた。有村は「ブルズのメン