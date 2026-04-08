将棋の藤井聡太六冠が4連覇を目指す、名人戦七番勝負の対局が始まりました。東京のホテルで開幕した名人戦7番勝負の第1局。藤井六冠(23)は先月、王将と棋王のタイトル戦でカド番に追い込まれてからの“逆転防衛”を果たし、この勢いで名人戦では4連覇を狙います。挑戦者の糸谷哲郎八段(37)は、早指しで定跡にとらわれない指し回しが持ち味で、ファンから「糸谷ワールド」と呼ばれています。振り駒の結果、糸谷八段の