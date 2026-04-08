俳優の安田顕（52）が都内で、出演するTBS系日曜劇場「GIFT」（4月12日スタート、日曜午後9時）の第1話プレミア試写＆スペシャル舞台あいさつに登壇した。車いすラグビーを舞台に仲間や家族の大切さ、愛を知っていく絆と再生の物語。安田は強豪軍団「シャークヘッド」のカリスマヘッドコーチ役で、チームのエースを細田佳央太（24）が演じた。弱小チーム「ブレイズブルズ」とシャークの試合は5日間をかけて撮影した。安田は「1試合