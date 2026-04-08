新潟県警は7日、新潟県内に住む80歳代の女性に届いた「ニセの逮捕状」の画像を公開しました。現金をだまし取ろうとした特殊詐欺の疑いがあり、警察は注意を呼び掛けています。警察によりますと4月2日、この女性の家に通信事業者を名乗る者から「あなた名義の携帯電話が契約されている」と電話があり、その後、東京の警察官を名乗る者から「捕まえた暴力団員が、あなたが共犯者で、現金400万円を渡したと話している」などと電話があ