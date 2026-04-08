わんことにゃんこの微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で万回再生を突破し、「戦意が行方不明になってて草」「すん…って大人しくなるの草」「笑いすぎてお腹痛いw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫のことが大好きすぎる犬→愛が溢れて『チューをした』結果…思わず吹き出す攻防戦】 戦いを挑むのが日課！？ YouTubeチャンネル「ももと天空