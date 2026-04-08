県内では8日、多くの小学校で入学式が行われ新一年生が初めての登校日を迎えました。ピカピカのランドセルを背負った児童たち。新潟市中央区の上所小学校では新一年生が保護者とともに初めて登校しました。＜新入生＞「どきどきする気持ちです」Q）お友達はどれくらい作りますか？（手で表して）「100人！」＜新入生＞「小学校がんばるぞ！えいえいおー」上所小学校ではことし109人が入学。三條貴之校長は入学式で「自分の好