大丸松坂屋百貨店が運営するVTuber事業『EchoVerse（エコーバース）』の第2期オーディションが、4月8日から30日までの期間で実施されることが発表された。 【画像あり】1期生として活動する所属VTuber・花依よるは 今回のオーディションでは、VTuberとしての配信活動に加え、イラスト・音楽・映像といったアート分野での作品制作を通じた自己表現にも取り組む“次世代型クリエイター”