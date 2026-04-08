金子恭之国土交通相は、国内の航空会社が国内線への燃油サーチャージの導入を検討していることを受け、理解を示した。金子国交相は「JALやスカイマークにおいて、早ければ2027年春にも国内線での導入を検討しているものと承知している」と述べ、燃油サーチャージについては、「燃料価格の変動に応じて額が上下するものであり、燃油費高騰による運賃上昇分を利用者に対して透明性をもって示す手段だ」との考えを示した。燃油サーチ