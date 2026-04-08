エアアジアグループ各社は、「Give Peace a Chance」キャンペーンを、4月8日から14日まで開催する。エアアジアX、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きなどが対象となる。片道最低運賃は、クアラルンプール行きが23,990円、バンコク/ドンムアン行きが18,806円、高雄行きが12,990円、台