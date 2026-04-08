内陸でユニットを作り造船所で組み立てイギリスの防衛企業であるBAEシステムズは2026年4月2日、建造中の原子力潜水艦「ドレッドノート」の構造物が街道を通って移動する様子を収めた動画を公開しました。【動画】おお…！ これが、道を行く潜水艦の巨大ユニットですSLBM（潜水艦発射弾道ミサイル）の発射能力を有する新型の原子力弾道ミサイル潜水艦として建造中の「ドレッドノート」は、ドレッドノート級原子力潜水艦の1番艦