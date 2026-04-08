２０２４年のセレクトセール１歳セッションで５億９０００万円で取り引きされたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、引き続き川田将雅騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）に向かうことが分かった。４月８日、友道調教師が明らかにした。前走のきさらぎ賞で２着に入ったが、日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００