前走のカペラＳを５馬身差で圧勝して重賞初制覇を飾ったテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）は、ケンタッキーダービー当日のチャーチルダウンズＳ・米Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート１４００メートル）に参戦することが分かった。４月８日、管理する高柳大調教師が明らかにした。出走予定だった東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、大井競馬場・ダート１２００メートル）は取