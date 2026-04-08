８日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）で、「理想の夫婦」１位のタレント・杉浦太陽と「お手本にしたい夫婦」１位の庄司智春が共演を果たした。辻希美との仲良し夫婦で婚活・マッチングアプリ「Ｏｍｉａｉ」調べアンケートで「理想の夫婦」１位に選ばれた杉浦はこの日、藤本美貴との人気者夫婦で「お手本にしたい夫婦」に選ばれた庄司と東京・浅草の街ロケで初共演。辻との間にもうけた５人の子供