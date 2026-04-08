巨人は開幕から１０試合を終えて５勝５敗、勝率５割のスタートとなった。ここまで野手の打順は９通り。開幕戦と開幕３戦目が同じオーダーだった以外は日替わりで組んでいる。その中で５番スタメンは６人。開幕から５試合連続で岸田で、６戦目から７日の広島戦（マツダ）まで坂本、若林、中山、佐々木、大城を起用。５戦目の岸田から現在６試合連続で異なる選手が入っている。ここまで５番スタメン選手の合計成績は３３打数