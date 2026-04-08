ＪＲＡは４月８日、石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝から騎手免許取り消しの申請があり、４月３０日付で引退すると発表した。引退後は柄崎将寿厩舎＝美浦＝の調教助手になる予定。なお、引退式を４月１８日の１６時４５分より、中山競馬場のウィナーズサークルにて行うことを併せて発表した。同騎手はＪ・Ｇ１を９勝したオジュウチョウサンの主戦を務め、４月６日現在で４０９６戦２１８勝（うち障害１３９０戦１４０勝