ドジャース大谷翔平は１安打１打点【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは７日、各地で行われ、ドジャースの山本はブルージェイズ戦に先発し、七回途中１失点で２勝目を挙げた。スコアは４―１。１番指名打者で出た大谷は３打数１安打１打点、ブルージェイズの岡本は５番三塁で４打数１安打だった。ホワイトソックスの村上はオリオールズ戦の九回に代打で出場し、空振り三振。先発を外れたのは初めてだった。ドジャースの