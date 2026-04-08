元フジテレビのフリーキャスター永島優美（34）が、7日放送の日本テレビ系『踊る!さんま御殿!!』（後7:00〜）に出演。初デートの時に遭遇した父のサッカー元日本代表・永島昭浩氏（61）の“奇行”を明かした。【写真】「初めてお付き合いした人と…」デート中に遭遇した父の“奇行”を明かした永島優美今回は「最強2世ガチ親子参観」として、芸能人の子どもが出演した。永島は「ウチの親ちょっとヤバいかもと思ったこと」とい