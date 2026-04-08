◆米大リーグブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回に四球を選んで昨季からの連続出塁を４２試合に伸ばすと、３回には先制適時打で山本由伸投手（２７）を援護。３打数１安打１打点でチームの５連勝に貢献した。５回無死一塁の第３打席では、一塁へのけん制で送球