川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で７日、大型クレーンの解体作業中にクレーンの重りが落下し、足場が崩落した事故で、神奈川県警や川崎海上保安署などは８日朝、行方不明となっている男性作業員１人の捜索を再開した。病院に搬送された４人のうち３人の死亡が確認され、残りの１人は市内の病院で治療を受けている。県警は安全管理上の問題がなかったかどうかを含めて調べている。川崎臨港署によると、現