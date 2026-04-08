幸楽苑は、夏の定番「冷し中華」など冷たい麺メニュー3種を、4月16日から期間限定で販売する。いずれも税込860円で展開し、季節を先取りしたラインナップとして提供する。【写真】具だくさん！幸楽苑「冷し麻辣マーラー担担麺」今回登場するのは、「冷し中華」「冷し担担麺」「冷し麻辣マーラー担担麺」の3種類。看板メニューの冷し中華は、黒酢やレモンを効かせたマイルドな醤油ダレに、エビなど8種の具材を盛り付けた一品で