今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第8回（2026年4月8日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）新淑女双六の上がりは捨松みたいな貴婦人あーびっくりした。りん（見上愛）の娘・環（宮島るか）がもう大きくなっていた。