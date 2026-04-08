月の裏側から撮影された写真。地球が月の地平線の彼方に沈む瞬間に、宇宙船「オリオン」から撮影された/NASA（CNN）歴史に残る瞬間だった。米航空宇宙局（NASA）「アルテミス2」ミッションの有人宇宙船が、月に最接近して約6545キロ上空を通過した。4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船「オリオン」は月の向こう側を飛行して地球から約40万6771キロ離れ、アポロ13号が打ち立てた1970年の記録を更新していた。月に最接近した7時間の間に4