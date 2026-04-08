サッカー日本代表の試合で特別な体験をしよう。読売新聞は、５月３１日に国立競技場（東京都新宿区）で行われる国際親善試合で、子ども向けのプログラムの参加者を募っている。募集しているのは、スタジアムにバスで到着した選手を出迎える「ウェルカムキッズ」。対象は小学１年生〜３年生の計６人で、選手とハイタッチをしたり、声援を送ったりできる。参加は無料で、プログラム終了後はプレゼントするチケットで、保護者と試