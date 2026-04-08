マスターズ開幕前に恒例のチャンピオンズ・ディナーが行われ、松山英樹も出席。公式インスタグラムで集合写真が公開された。オーガスタ・ナショナルＧＣのクラブハウスにグリーンジャケットを身にまとった歴代王者とクラブ関係者が集結。前年王者のマキロイがホスト役を務め、和のテイストを取り入れたメニューや高級ワインがそろえられたという。２１年王者の松山は集合写真で左後列に位置。周りが笑みを浮かべる中でキリリ