（MCU）によるリブート版『X-MEN』で、ドラマ「BEEF／ビーフ」のイ・ソンジン、「一流シェフのファミリー・レストラン（The Bear）」のジョアンナ・カロが脚本草稿を手がけていることがわかった。監督のジェイク・シュライアーが米にて明らかにした。 旧20世紀フォックスで展開した『X-MEN』が、マーベル・スタジオのMCUに本格登場する。現時点で公開時期は不明だが、2027年の『アベンジャー