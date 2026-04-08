（MCU）のドラマ作品「シー・ハルク：ザ・アトーニー」（2022）は配信のドラマシリーズの中でも特に賛否が別れた作品だ。マーベル・テレビジョンでプロデューサーを務めるブラッド・ウィンダーバウムは本シリーズを気に入っており、更なる続編や関連作を製作したいと望んでいるという。 「シー・ハルク」は、ハルク／ブルース・バナーの従姉妹であるジ